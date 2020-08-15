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Протести у Білорусі: лауреати президентської стипендії республіки масово відмовилися від нагород

Київ • УНН

 • 18344 перегляди

КИЇВ. 15 серпня. УНН. Стипендіати, лауреати, преміанти і дипломанти спеціального фонду президента Білорусі з підтримки талановитої молоді, обдарованих студентів і учнів відмовилися від звань і привілеїв. Їх відкритий лист опублікував портал TUT.BY, зазначає УНН.

“Неможливо носити звання лауреата стипендії президента, коли президент допускає в країні обман і звірячі побиття своїх же співгромадян, — вказали автори листа. — Ми заявляємо: нам соромно нести це звання”.

Ті, хто відмовився від нагород відзначили, що “білоруси більше не відчувають себе в безпеці в своїй країні”, в якій “панує атмосфера обурення і страху”, а результати виборів президента “викликають сумніви у більшості білоруських громадян”.

“Народ зробив свій вибір, але чомусь цей вибір не був врахований... Ми не визнаємо офіційні результати цієї президентської кампанії”, — заявили автори листа.

Підписанти вимагають звільнити політв’язнів і затриманих в ході акцій протестів, припинити насильство з боку силовиків, переслідування журналістів незалежних ЗМІ і “перекручування інформації в державних ЗМІ”, а також провести нові вибори президента.

“Тиранія не сприяє розвитку. Тиранія, як чорна діра, поглинає все світле і прекрасне. Ми відмовляємося від усіх звань і привілеїв, пов’язаних зі спеціальним фондом президента”, — заявили автори листа.

Протести і страйки в Білорусі 14 серпня 2020 року:

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