Протесты в Беларуси: лауреаты президентской стипендии республики массово отказались от наград
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Стипендиаты, лауреаты, премианты и дипломанты специального фонда президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи, одаренных студентов и учащихся отказались от званий и привилегий. Их открытое письмо опубликовал портал TUT.BY, отмечает УНН.
“Невозможно носить звание лауреата стипендии президента, когда президент допускает в стране обман и зверские избиения своих же сограждан, — указали авторы письма. — Мы заявляем: нам стыдно нести это звание”.
Отказавшиеся от наград отметили, что “белорусы больше не чувствуют себя в безопасности в своей стране”, в которой “царит атмосфера негодования и страха”, а результаты выборов президента “вызывают сомнения у большинства белорусских граждан”.
“Народ сделал свой выбор, но почему-то этот выбор не был учтен... Мы не признаем официальные результаты этой президентской кампании”, — заявили авторы письма.
Подписавшиеся потребовали освободить политзаключенных и задержанных в ходе акций протестов, прекратить насилие со стороны силовиков, преследование журналистов независимых СМИ и “искажение информации в государственных СМИ”, а также провести новые выборы президента.
“Тирания не способствует развитию. Тирания, как черная дыра, поглощает все светлое и прекрасное. Мы отказываемся от всех званий и привилегий, связанных со специальным фондом президента”, — заявили авторы письма.
Протесты и забастовки в Беларуси, 14 августа 2020 года: