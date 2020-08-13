Голова української делегації у ТКГ не виключив можливості проведення переговорів у інших країнах
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Зустрічі ТКГ з питань врегулювання ситуації на Донбасі проходять у Мінську, але якщо ситуація у Білорусі з масовими акціями протесту не налагодиться, то можна обрати нейтральну державу, наприклад, Швецію. Про це заявив голова української делегації у ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук в інтерв’ю "Українському радіо", передає УНН.
"Білоруський народ вирішить це питання без нас, нехай вирішують. Ми не можемо втручатися у їхні внутрішні справи. Білорусь участі у ТКГ не бере, вона надала нам можливість і умови, щоб ми там працювали. І коли ми приїдемо туди, то можливості для такої роботи там будуть. А якщо, раптом, не буде, тоді ми будемо шукати інше місце", - сказав Кравчук.
За його словами, колись зустрічі проводилися у Женеві, тобто можна обрати нейтральну державу.
"Одна з держав, яка зовсім нейтральна – Швеція. Ми можемо попросити їх, можливість така є. Але поки що, я гадаю, що все владнається", - додав Кравчук.
Як повідомлялося в УНН раніше, у Білорусі 9 серпня, після президентських виборів, почалися масові акції протесту. За перші дві доби затримано близько п'яти тисяч осіб. За офіційними даними, щонайменше одна людина загинула.