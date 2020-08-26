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Протести у Білорусі: "Бєлнєфтєхім" закликає працівників "Гродно Азот" відмовитися від страйку

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Колективи підприємств, що входять до складу концерну “Бєлнєфтехім”, направили звернення працівникам ВАТ “Гродно Азот” із закликом відмовитися від страйків, пише УНН з посиланням на державне агентство БелТА.

Протести у Білорусі: "Бєлнєфтєхім" закликає працівників "Гродно Азот" відмовитися від страйку

“Це може призвести до незворотних наслідків, причому не тільки для самого гродненського підприємства, але і для інших заводів, які включені в єдиний виробничий ланцюг”, — наводить фрагменти текстів звернень агентство БелТА. Звернення колегам направили колективи п’яти підприємств “Бєлнєфтехім”, в числі яких ВАТ “Нафтан”.

У середу лідер страйкому “Гродно Азот” Юрій Рововой повідомив, що був змушений покинути країну і зараз перебуває у Варшаві. Раніше частина трудового колективу ВАТ “Гродно Азот” розглядала питання можливого оголошення страйку і зупинки виробництва.

Страйком підприємства провів голосування, але потрібної кількості голосів за страйк із зупинкою виробництва зібрано не було. 25 серпня міліція затримала понад 20 працівників в рамках адміністративного процесу, пізніше всіх затриманих відпустили. В даний час підприємство працює в штатному режимі.

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