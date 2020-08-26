Протесты в Беларуси: "Белнефтехим" призывает работников "Гродно Азот" отказаться от забастовки

“Это может привести к необратимым последствиям, причем не только для самого гродненского предприятия, но и для других заводов, которые включены в единую производственную цепь”, — приводит фрагменты текстов обращений агентство БелТА. Обращения коллегам направили коллективы пяти предприятий “Белнефтехима”, в числе которых ОАО “Нафтан”.

В среду лидер стачкома “Гродно Азот” Юрий Рововой сообщил, что был вынужден покинуть страну и сейчас находится в Варшаве. Ранее часть трудового коллектива ОАО “Гродно Азот” рассматривала вопрос возможного объявления забастовки и остановки производства.

Стачком предприятия провел голосование, но нужного числа голосов за забастовку с остановкой производства собрано не было. 25 августа милиция задержала более 20 работников в рамках административного процесса, позже всех задержанных отпустили. В настоящее время предприятие работает в штатном режиме.