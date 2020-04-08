Протас: через брак кадрів в Україні неможливо збільшити кількість досліджень на коронавірус

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Навіть у випадку придбання Україною більшої кількості ПЛР-тестів для виявлення коронавірусу збільшити кількість тестувань не вдасться, адже для цього забракне спеціалістів. Про це в інтерв’ю УНН розповів Святослав Протас, який очолював Державну санітарно-епідеміологічну службу України 2014 - 2016 рр.

Спричинена така ситуація ліквідацією санепідслужби, а разом з нею і спеціалізованої освіти.

“Я б не хотів додавати паніки зараз у цій ситуації, тому що ми і так розуміємо зараз, що люди „на межі“. Але ми повинні усвідомлювати, що потенціалу у нас немає. І тут навіть не питання обладнання, бо, скажімо, його можна... хоча в умовах світового дефіциту це теж є проблема, але можна обладнання терміново придбати, модернізувати, як кажуть, з коліс, ці наші лабораторії, але у нас просто не вистачить людського потенціалу. У нас немає стільки людей, які б могли сформувати ці бригади, щоб працювати цілодобово і збільшити в рази пропускну здатність тих лабораторій. Тому, на превеликий жаль, більше, ніж ми робимо, а це в середньому десь близько 100 досліджень на одну область, — більше ми не зможемо, просто в силу відсутності медичних кадрів неспроможні будемо проводити”, — пояснив Протас.

Він також пояснив, що через відмову України від підготовки епідеміологів (таких спеціалістів Україна не готує протягом 5 років) повністю відновити втрачені кадрові можливості Україна зможе за десятиліття не менше, якщо все ж повернеться до підготовки таких фахівців.

Водночас він додав, що ситуація могла б бути ще гіршою, якби 2009 року централізовано не було закуплене устаткування для проведення так званої полімеразно-ланцюгової реакції — саме ці лабораторії наразі дозволяють проводити тести на виявлення коронавірусу. Але Україна була за крок від знищення цих лабораторій.

“Я вам більше скажу, ним (Віктором Ляшко, який наразі обіймає посаду заступника міністра охорони здоров’я — головного санітарного лікаря — ред.) було підготовлено проект рішення уряду, який був завізований колишнім міністром охорони здоров’я Зоряною Скалецькою про повну децентралізацію тих лабораторій, які залишились від санітарно-епідеміологічної служби, і вже цього року вони мали бути знищені. Це просто Господь Бог уберіг нашу державу від цього. Ми мали б зараз проблему діагностики такого масштабу, наслідки якої були б непередбачувані”, — розповів Протас.

Розкритикував Протас і масове придбання швидких тестів — порівнявши це із розкраданням на армії.

“На превеликий жаль, ми не робимо висновків і не стаємо цивілізованою державою, мабуть, у силу того, що вже друга весна приходить, а у нас ніхто не сидить. І коли у нас крали на армії, ми це забули і простили, і тепер, коли крадуть на епідемії, ми знову це, вибачте, проковтнули, і знову за це ніхто не відповість. Це ж не секрет, що кому — війна, а кому — рідна мати”, — вважає Протас.

Більше читайте в ексклюзивному інтерв’ю: “Святослав Протас: ми проковтнули, коли крали на армії — проковтнемо і крадіжки на епідемії”. 

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