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Протас: из-за нехватки кадров в Украине невозможно увеличить количество исследований на коронавирус

Протас: из-за нехватки кадров в Украине невозможно увеличить количество исследований на коронавирус

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. Даже в случае приобретения Украиной большего количества ПЦР-тестов для выявления коронавируса увеличить количество тестирований не удастся, ведь для этого не хватит специалистов. Об этом в интервью УНН рассказал Святослав Протас, возглавлявший Государственную санитарно-эпидемиологическую службу Украины в 2014 - 2016 гг.

Вызванна такая ситуация ликвидацией санэпидслужбы, а вместе с ней и специализированного образования.

“Я бы не хотел добавлять паники сейчас в этой ситуации, потому что мы и так понимаем сейчас, что люди ”на грани“. Но мы должны осознавать, что потенциала у нас нет. И тут даже не вопрос оборудования, потому что, скажем, его можно ... хотя в условиях мирового дефицита это тоже проблема, но можно оборудование срочно приобрести, модернизировать, как говорится, с колес, эти наши лаборатории, но у нас просто не хватит человеческого потенциала. У нас нет столько людей, которые могли бы сформировать эти бригады, чтобы работать круглосуточно и увеличить в разы пропускную способность тех лабораторий. Поэтому, к сожалению, больше, чем мы делаем, а это в среднем где-то около 100 исследований на одну область — более мы не сможем, просто в силу отсутствия медицинских кадров не в состоянии будем проводить”, - пояснил Протас.

Он также пояснил, что из-за отказа Украины от подготовки эпидемиологов (таких специалистов Украина не готовит в течение 5 лет) полностью восстановить утраченные кадровые возможности Украина сможет за десятилетие не менее, если все же вернется к подготовке таких специалистов.

При этом он добавил, что ситуация могла бы быть еще хуже, если бы в 2009 году централизованно не было закуплено оборудование для проведения так называемой полимеразной цепной реакции — именно эти лаборатории пока позволяют проводить тесты на выявление коронавируса. Но Украина была в шаге от уничтожения этих лабораторий.

“Я вам больше скажу, им (Виктором Ляшко, который сейчас занимает должность заместителя министра здравоохранения — главного санитарного врача — ред.) был подготовлен проект решения правительства, который был завизирован бывшим министром здравоохранения Зоряной Скалецкий о полной децентрализации тех лабораторий, оставшихся от санитарно-эпидемиологической службы, и уже в этом году они должны были быть уничтожены. Это просто Господь Бог уберег наше государство от этого. Мы имели бы сейчас проблему диагностики такого масштаба, последствия которой были бы непредсказуемы”, - рассказал Протас.

Раскритиковал Протас и массовое приобретение быстрых тестов — сравнив это с хищением на армии.

“К большому сожалению, мы не делаем выводов и не становимся цивилизованным государством, пожалуй, в силу того, что уже вторая весна приходит, а у нас никто не сидит. И когда у нас воровали на армии, мы это забыли и простили, и теперь, когда воруют на эпидемии, мы снова это, простите, проглотили, и снова за это никто не ответит. Это же не секрет, что кому — война, а кому — мать родная", - считает Протас.

Больше читайте в эксклюзивном интервью: “Святослав Протас: мы проглотили, когда воровали на армии — проглотим и кражи на эпидемии”.

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