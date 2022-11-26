Просто прагматичні відносини: президент Угорщини прокоментувала зустріч Сійярто з урядовцями Ірану

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«Зустріч міністра закордонних справ Угорщини з представниками Ірану мала на меті обговорення певного економічного співробітництва між урядами двох країн. Тут власне нічого нового. Це просто продовження тих чи інших прагматичних відносин. Ніяких нових ініціатив по Ірану не було, принаймні з боку Угорщини», - розповіла Новак.

Доповнення

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зустрічався з представниками Ірану. Так, повідомлялося, що Угорщина починає співробітництво у сфері економіки з Іраном.

Додамо

5 листопада міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдуллахіян вперше визнав, що його країна поставила росії дрони, але наполягав на тому, що передача відбулася до війни рф проти України, під час якої дрони іранського походження бомбардували Київ.