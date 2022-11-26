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Просто прагматические отношения: президент Венгрии прокомментировала встречу Сийярто с чиновниками Ирана

Просто прагматические отношения: президент Венгрии прокомментировала встречу Сийярто с чиновниками Ирана

Киев • УНН

 • 1199859 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Президент Венгрии Каталин Новак заявила, что встреча министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто с представителями Ирана является продолжением прагматических отношений. Об этом она заявила во время брифинга в Киеве, передает УНН.

Цитата

«Встреча министра иностранных дел Венгрии с представителями Ирана преследовала обсуждение определенного экономического сотрудничества между правительствами двух стран. Здесь, собственно, ничего нового. Это просто продолжение тех или иных прагматических отношений. Никаких новых инициатив по Ирану не было, по крайней мере, со стороны Венгрии», - рассказала Новак.

Дополнение

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто встречался с представителями Ирана. Так, сообщалось, что Венгрия начинает сотрудничество в сфере экономики с Ираном.

Добавим

5 ноября министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдуллахиян впервые признал, что его страна поставила россии дроны, но настаивал на том, что передача состоялась до войны рф против Украины, во время которой дроны иранского происхождения бомбили Киев.

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