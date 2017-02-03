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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Прості правила від WOG: як взимку убезпечити авто від поломок

Київ • УНН

 • 7103 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Компанія WOG опублікувала прості правила догляду за авто взимку, які допоможуть підтримувати його у гарному стані, передає УНН з посиланням на прес-службу WOG.

Прості правила від WOG: як взимку убезпечити авто від поломок

"Взимку до автомобіля потрібно ставитися з особливою уважністю. І навіть, якщо вам здається, що ви й без того як слід доглядаєте за своєю “крихіткою”, додатковий техогляд у холодну пору року не завадить.

Є декілька обов’язкових правил, що подовжать справність дизельного авто. Одним з таких є повний бак пального. Це потрібно, аби у напівпорожньому баку не намерзала крига. Адже згодом крапельки води скочуються у відстійник бака, внаслідок чого передчасно засмічується паливний фільтр“, — зазначають у компанії.

Окрім того, у WOG зауважили, що фільтр також краще замінити перед настанням сильних морозів.

“Його погана пропускна здатність може ускладнити запуск двигуна або його роботу в мороз. Ще одним з важливих моментів зимового догляду за авто є заміна акумулятора. Ви ризикуєте шукати допомоги у сусідів чи, взагалі, пересісти на громадський транспорт, поки не "підкурите“ акумулятор. Проте, цей запобіжний захід актуальний лише тоді, коли ваш акумулятор вже досить старий. Не нехтуйте простими правилами, і ваша автівка вам віддячить справною роботою”, — додали у компанії.

Як повідомляв УНН, “Дорога до серця” від WOG зібрала більше 700 тис. грн для допомоги важкохворим дітям.

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