Простые правила от WOG: как зимой обезопасить авто от поломок

$41.080.11
45.050.50
ukru
Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем
08:53 • 17628 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 79562 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 27305 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 86022 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 147593 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 145310 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 150901 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 158706 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 167436 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 140357 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
4м/с
40%
Популярные новости

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 40607 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 38451 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 41482 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 36144 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 32277 просмотра
публикации

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 34408 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 79552 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 223062 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 276581 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 476529 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 762 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 38905 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 38274 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 52152 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 73726 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Простые правила от WOG: как зимой обезопасить авто от поломок

Киев • УНН

 • 7103 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Компания WOG опубликовала простые правила ухода за авто зимой, которые помогут поддерживать его в хорошем состоянии, передает УНН со ссылкой на пресс-службу WOG.

Простые правила от WOG: как зимой обезопасить авто от поломок

"Зимой к автомобилю нужно относиться с особой внимательностью. И даже, если вам кажется, что вы и так как следует ухаживаете за своей "малышкой", дополнительный техосмотр в холодное время года не помешает.

Есть несколько обязательных правил, которые продлят исправность дизельного авто. Одним из таких является полный бак горючего. Это нужно, чтобы в полупустом баке не намерзал лед. Ведь впоследствии капельки воды скатываются в отстойник бака, в результате чего преждевременно засоряется топливный фильтр", - отмечают в компании.

Кроме того, в WOG заметили, что фильтр также лучше заменить перед наступлением сильных морозов.

"Его плохая пропускная способность может усложнить запуск двигателя или его работу в мороз. Еще одним из важных моментов зимнего ухода за авто является замена аккумулятора. Вы рискуете искать помощи у соседей или вообще пересесть на общественный транспорт, пока не "подкурите" аккумулятор. Однако, эта мера актуальна только тогда, когда ваш аккумулятор уже достаточно старый. Не пренебрегайте простыми правилами, и ваша машина вас отблагодарит исправной работой", - добавили в компании.

Как сообщал УНН, "Дорога к сердцу" от WOG собрала более 700 тыс. грн для помощи тяжелобольным детям.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Бизнеса
Brent
$64.34
Bitcoin
$79,146.40
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.28
Золото
$3,022.74
Ethereum
$1,566.28