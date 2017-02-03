Простые правила от WOG: как зимой обезопасить авто от поломок

"Зимой к автомобилю нужно относиться с особой внимательностью. И даже, если вам кажется, что вы и так как следует ухаживаете за своей "малышкой", дополнительный техосмотр в холодное время года не помешает.

Есть несколько обязательных правил, которые продлят исправность дизельного авто. Одним из таких является полный бак горючего. Это нужно, чтобы в полупустом баке не намерзал лед. Ведь впоследствии капельки воды скатываются в отстойник бака, в результате чего преждевременно засоряется топливный фильтр", - отмечают в компании.

Кроме того, в WOG заметили, что фильтр также лучше заменить перед наступлением сильных морозов.

"Его плохая пропускная способность может усложнить запуск двигателя или его работу в мороз. Еще одним из важных моментов зимнего ухода за авто является замена аккумулятора. Вы рискуете искать помощи у соседей или вообще пересесть на общественный транспорт, пока не "подкурите" аккумулятор. Однако, эта мера актуальна только тогда, когда ваш аккумулятор уже достаточно старый. Не пренебрегайте простыми правилами, и ваша машина вас отблагодарит исправной работой", - добавили в компании.

Как сообщал УНН, "Дорога к сердцу" от WOG собрала более 700 тыс. грн для помощи тяжелобольным детям.