Просмажування окупантів на таврійському напрямку триває: ворог втратив вбитими та пораненими майже дві роти

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"Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 803 вогневих завдань", - написав Тарнавський.

За його словами, втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти.

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За словами Тарнавського, знищено та пошкоджено понад 10 одиниць озброєння і військової техніки. Зокрема, БТР, 3 одиниці міномет 120 мм та один міномет 82 мм, протитанкова гармата МТ-12 "Рапіра", самохідна гаубиця 2С19 "Мста - С".

Також було знищено 2 склади з боєприпасами ворога.

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