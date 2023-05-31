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Просмажування окупантів на таврійському напрямку триває: ворог втратив вбитими та пораненими майже дві роти

Просмажування окупантів на таврійському напрямку триває: ворог втратив вбитими та пораненими майже дві роти

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 803 вогневих завдань. Втрати ворога становлять майже дві роти. Про це повыдомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський, передає УНН.

Цитата

"Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 803 вогневих завдань", - написав Тарнавський.

За його словами, втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти.

Додамо

За словами Тарнавського, знищено та пошкоджено понад 10 одиниць озброєння і військової техніки. Зокрема, БТР, 3 одиниці міномет 120 мм та один міномет 82 мм, протитанкова гармата МТ-12 "Рапіра", самохідна гаубиця 2С19 "Мста - С".

Також було знищено 2 склади з боєприпасами ворога.

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