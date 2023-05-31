Прожаривание оккупантов на таврийском направлении продолжается: враг потерял убитыми и ранеными почти две роты

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"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 803 огневые задачи", - написал Тарнавский.

По его словам, потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты.

Добавим

По словам Тарнавского, уничтожено и повреждено более 10 единиц вооружения и военной техники. В частности, БТР, 3 единицы миномет 120 мм и один миномет 82 мм, противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", самоходная гаубица 2С19 "Мста - С".

Также было уничтожено 2 склада с боеприпасами врага.

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