Прожаривание оккупантов на таврийском направлении продолжается: враг потерял убитыми и ранеными почти две роты
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 803 огневые задачи. Потери врага составляют почти две роты. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александр Тарнавский, передает УНН.
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"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 803 огневые задачи", - написал Тарнавский.
По его словам, потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты.
Добавим
По словам Тарнавского, уничтожено и повреждено более 10 единиц вооружения и военной техники. В частности, БТР, 3 единицы миномет 120 мм и один миномет 82 мм, противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", самоходная гаубица 2С19 "Мста - С".
Также было уничтожено 2 склада с боеприпасами врага.
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