Прощання з українською актрисою Мариною Кукліною відбудеться у вівторок
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Прощання з українською актрисою Мариною Кукліною, яка пішла з життя напередодні, відбудеться у вівторок, 8 жовтня, в театрі на Липках. Про це у Facebook повідомив чоловік Марини, Андрій Май-Малахов, передає УНН.
“Прощання з Мариною буде у вівторок в ТЮГу на Липках. Час уточнимо завтра”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, у суботу, 5 жовтня на 34-му році життя померла відома українська актриса театру і кіно Марина Кукліна. За інформацією ЗМІ, Марина вже декілька років боролась з онкологією.