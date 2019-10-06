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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Прощання з українською актрисою Мариною Кукліною відбудеться у вівторок

Київ • УНН

 • 21518 перегляди

КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Прощання з українською актрисою Мариною Кукліною, яка пішла з життя напередодні, відбудеться у вівторок, 8 жовтня, в театрі на Липках. Про це у Facebook повідомив чоловік Марини, Андрій Май-Малахов, передає УНН.

Прощання з українською актрисою Мариною Кукліною відбудеться у вівторок

“Прощання з Мариною буде у вівторок в ТЮГу на Липках. Час уточнимо завтра”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, у суботу, 5 жовтня на 34-му році життя померла відома українська актриса театру і кіно Марина Кукліна. За інформацією ЗМІ, Марина вже декілька років боролась з онкологією.

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