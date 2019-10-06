Прощание с украинской актрисой Марина Куклиной состоится во вторник
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Прощание с украинской актрисой Марина Куклина, которая ушла из жизни накануне, состоится во вторник, 8 октября, в театре на Липках. Об этом в Facebook сообщил муж Марины, Андрей Май-Малахов, передает УНН.
“Прощание с Мариной будет во вторник в ТЮЗе на Липках. Время уточним завтра”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в субботу, 5 октября на 34-м году жизни скончалась известная украинская актриса театра и кино Марина Куклина. По информации СМИ, Марина уже несколько лет боролась с онкологией.