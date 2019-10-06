Прощание с украинской актрисой Марина Куклиной состоится во вторник

“Прощание с Мариной будет во вторник в ТЮЗе на Липках. Время уточним завтра”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в субботу, 5 октября на 34-м году жизни скончалась известная украинская актриса театра и кино Марина Куклина. По информации СМИ, Марина уже несколько лет боролась с онкологией.