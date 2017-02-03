Проросійські бойовики свідомо не дають працювати ремонтним бригадам в Авдіївці - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Проросійські бойовики свідомо не дають працювати українським ремонтним бригадам в Авдіївці. Про це сказав Президент України Петро Порошенко під час відео конференції з головою Донецької ОДА Павлом Жебрівським, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
Як повідомили в АП, Президент наголосив, що проросійські бойовики свідомо не дають працювати ремонтним бригадам, які організувала українська сторона.
Водночас, він відзначив роботу українського уряду, в тому числі через реалізацію позицій штабу на чолі з Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом, Віце-прем’єр-міністром Геннадієм Зубко, блискучу роботу українських військових та Державної служби надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, у районі Авдіївки декілька днів спостерігається загострення ситуації, її активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі.
3 лютого російська сторона в СЦКК письмово гарантувала премир'я в районі прориву ЛЕП під Авдіївкою.