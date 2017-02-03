Пророссийские боевики сознательно не дают работать ремонтным бригадам в Авдеевке - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Пророссийские боевики сознательно не дают работать украинским ремонтным бригадам в Авдеевке. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время видеоконференции с председателем Донецкой ОГА Павлом Жебривским, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
Как сообщили в АП, Президент подчеркнул, что пророссийские боевики сознательно не дают работать ремонтным бригадам, которые организовала украинская сторона.
В то же время, он отметил работу украинского правительства, в том числе через реализацию позиций штаба во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом, Вице-премьер-министром Геннадием Зубко, блестящую работу украинских военных и Государственной службы чрезвычайных ситуаций.
Напомним, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов .
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение .
В город отправили дополнительные экипажи полиции . Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева , полевые кухни . В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится , впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС , США , Великобританию, Канаду , СЕ, ПАСЕ . Состоялось экстренное заседание пострадать ОБСЕ по ситуации в Авдеевке , где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе .
3 февраля российская сторона в ОЦКК письменно гарантировала перемирие в районе разрыва ЛЭП под Авдеевкой .