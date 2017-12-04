Проросійські бойовики обстріляли у Майорську авто місцевого жителя
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Майорську проросійські бойовики відкрили вогонь по цивільному автомобілю. Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у Facebook, передає УНН.
“Вчора ввечері у Майорську рашисти обстріляли цивільне авто. Як доповідає мені голова ВЦА Зайцевого Володимир Весьолкін, куля, випущена з боку окупованої території (з терикону шахти імені Ізотова), влучила у автівку, коли водій — місцевий мешканець — ставив її в гараж”, — йдеться в повідомленні.
Він також додав, що чоловік відбувся лише переляком.
“Це чергове підтвердження того, що для проросійських наймитів слова „перемир’я“ та „безпека цивільних“ — порожній звук”, — наголосив голова ВЦА.
Як повідомляв УНН, бойовики протягом кількох годин обстрілювали Мар'їнку.