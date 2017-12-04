Пророссийские боевики обстреляли в Майорске авто местного жителя
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Майорске пророссийские боевики открыли огонь по гражданскому автомобилю. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook, передает УНН.
"Вчера вечером, в Майорске, рашисты обстреляли гражданское авто. Как сообщает мне председатель ВЦА, пуля, выпущенная со стороны оккупированной территории (с террикона шахты имени Изотова), попала в машину, когда водитель - местный житель - ставил ее в гараж", - говорится в сообщении.
Он также добавил, что человек отделался лишь испугом.
"Это очередное подтверждение того, что для пророссийских батраков слова "перемирие" и "безопасность гражданских" - пустой звук", - подчеркнул глава ВЦА.
Как сообщал УНН, боевики в течение нескольких часов обстреливали Марьинка.