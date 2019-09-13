Прорив труби у лікарні залишив без гарячої води частину Чернігова
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Жителі частини Чернігова залишилися без централізованого гарячого водопостачання через аварію на водопроводі у місцевій лікарні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.
"У Чернігові по вулиці 1-го Травня на території 2-ї міської лікарні о 9:55 12 вересня стався порив водопроводу гарячої води. Без постачання гарячої води залишились мешканці району від вулиці 1-го Травня до мікрорайону Олександрівка", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, холодна вода подається.
Аварійно-відновлювальні роботи проводить ПАТ "Облтеплокомуненерго".
Нагадаємо, у червні в Києві шість вулиць залишилися без води через аварію.