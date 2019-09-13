Прорыв трубы в больнице оставил без горячей воды часть Чернигова
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Жители части Чернигова остались без централизованного горячего водоснабжения из-за аварии на водопроводе в местной больнице. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
"В Чернигове по улице 1-го Мая на территории 2-й городской больницы в 9:55 12 сентября произошел порыв водопровода горячей воды. Без снабжения горячей воды остались жители района от улицы 1-го Мая до микрорайона Александровка", - говорится в сообщении.
Как отмечается, холодная вода подается.
Аварийно-восстановительные работы проводит ПАО "Облтеплокомуненерго".
Напомним, в июне в Киеве шесть улиц остались без воды из-за аварии.