Прорыв трубы в больнице оставил без горячей воды часть Чернигова

"В Чернигове по улице 1-го Мая на территории 2-й городской больницы в 9:55 12 сентября произошел порыв водопровода горячей воды. Без снабжения горячей воды остались жители района от улицы 1-го Мая до микрорайона Александровка", - говорится в сообщении.

Как отмечается, холодная вода подается.

Аварийно-восстановительные работы проводит ПАО "Облтеплокомуненерго".

Напомним, в июне в Киеве шесть улиц остались без воды из-за аварии.