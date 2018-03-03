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Прорив тепломережі спровокував зміни у русі автобусів у столиці

Прорив тепломережі спровокував зміни у русі автобусів у столиці

Київ • УНН

 • 13075 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Через прорив тепломережі у столиці тимчасово внесено зміни в автобусний маршрут №114. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.

"Із 6:25 на вулиці С.Петлюри, 12 у напрямку залізничного вокзалу через прорив тепломережі ПАТ "Київенерго" тимчасово внесено зміни в автобусний маршрут №114", - вказали у КМДА з посиланням на дані КП "Київпастранс".

Отже, рух автобусів у напрямку залізничного вокзалу "Центральний" організовано за власною схемою, у зворотному напрямку – так: залізничний вокзал "Центральний" – вул. Петлюри – вул. Саксаганського – б-р Т. Шевченка.

Крім того, станом на ранок суботи у зв’язку зі складними погодними умовами рух автобусів маршруту № 258 "ст. м. "Лісова" – Північне кладовище" тимчасово відмінено.

У КМДА зазначили, що продовжують розчищати столицю від снігу та приступили до очищення покрівель будинків.

"Зараз у столиці працює 365 одиниць техніки "Київавтодору", 152 одиниці техніки комунальних житлово-експлуатаційних дільниць та інших служб. Понад 3,8 тисячі працівників ЖЕД прибирають двори багатоповерхових будинків, 30 бригад із ручного прибирання "Київавтодору" забезпечують розчищення зупинок громадського транспорту, тротуарів тощо. Уночі дорожники також не припиняли роботи з вивезення снігу: за минулу добу зі столичних вулиць і доріг вивезено 4622,5 т снігу", - вказали в держадміністрації.

Нагадаємо, через розгін наметового містечка у районі ВР не їздять автобуси.

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