Прорыв теплосети спровоцировал изменения в движении автобусов в столице
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Из-за прорыва теплосети в столице временно внесены изменения в автобусный маршрут №114. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
"С 6:25 на улице С.Петлюры, 12 в направлении железнодорожного вокзала из-за прорыва теплосети ПАО "Киевэнерго" временно внесены изменения в автобусный маршрут №114", - указали в КГГА со ссылкой на данные КП "Киевпастранс".
Таким образом, движение автобусов в направлении железнодорожного вокзала "Центральный" организовано по собственной схеме, в обратном направлении - так: железнодорожный вокзал "Центральный" - ул. Петлюры - ул. Саксаганского - б-р Т.Шевченко.
Кроме того, по состоянию на утро субботы в связи со сложными погодными условиями движение автобусов маршрута № 258 "ст. м. "Лесная" - Северное кладбище" временно отменен.
В КГГА отметили, что продолжают расчищать столицу от снега и приступили к очистке кровель домов.
"Сейчас в столице работает 365 единиц техники "Киевавтодора", 152 единицы техники коммунальных жилищно-эксплуатационных участков и других служб. Более 3,8 тысячи работников ЖЭУ убирают дворы многоэтажных домов, 30 бригад с ручной уборки "Киевавтодора" обеспечивают расчистку остановок общественного транспорта, тротуаров и т.п. Ночью дорожники также не прекращали работы по вывозу снега: за минувшие сутки со столичных улиц и дорог вывезено 4622,5 т снега", - указали в госадминистрации.
Напомним, из-за разгона палаточного городка в районе ВР не ездят автобусы.