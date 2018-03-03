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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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17:10 • 67225 просмотра

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Прорыв теплосети спровоцировал изменения в движении автобусов в столице

Прорыв теплосети спровоцировал изменения в движении автобусов в столице

Киев  •  УНН

 • 13074 просмотра

КИЕВ. 3 марта. УНН. Из-за прорыва теплосети в столице временно внесены изменения в автобусный маршрут №114. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.

"С 6:25 на улице С.Петлюры, 12 в направлении железнодорожного вокзала из-за прорыва теплосети ПАО "Киевэнерго" временно внесены изменения в автобусный маршрут №114", - указали в КГГА со ссылкой на данные КП "Киевпастранс".

Таким образом, движение автобусов в направлении железнодорожного вокзала "Центральный" организовано по собственной схеме, в обратном направлении - так: железнодорожный вокзал "Центральный" - ул. Петлюры - ул. Саксаганского - б-р Т.Шевченко.

Кроме того, по состоянию на утро субботы в связи со сложными погодными условиями движение автобусов маршрута № 258 "ст. м. "Лесная" - Северное кладбище" временно отменен.

В КГГА отметили, что продолжают расчищать столицу от снега и приступили к очистке кровель домов.

"Сейчас в столице работает 365 единиц техники "Киевавтодора", 152 единицы техники коммунальных жилищно-эксплуатационных участков и других служб. Более 3,8 тысячи работников ЖЭУ убирают дворы многоэтажных домов, 30 бригад с ручной уборки "Киевавтодора" обеспечивают расчистку остановок общественного транспорта, тротуаров и т.п. Ночью дорожники также не прекращали работы по вывозу снега: за минувшие сутки со столичных улиц и дорог вывезено 4622,5 т снега", - указали в госадминистрации.

Напомним, из-за разгона палаточного городка в районе ВР не ездят автобусы.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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