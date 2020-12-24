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Прорив року: МХП відкриває ювілейний 45-ий "М’ясомаркет"

Київ • УНН

 • 63331 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Цього тижня агроіндустріальний холдинг МХП відкриває вже 45-ий магазин нової торговельної мережі "М’ясомаркет". У планах МХП – 50 "М’ясомаркетів" до кінця 2020 року та ще більш динамічний розвиток цього виду власного ритейлу у 2021 році, повідомляє УНН.

Прорив року: МХП відкриває ювілейний 45-ий "М’ясомаркет"

27 грудня МХП відкриває сорок п’ятий магазин торгової мережі "М’ясомаркет". Загалом цього тижня відкриваються 13 магазинів нового формату, ювілейний сорок п’ятий з’явиться у Києві.

"М’ясомаркети" вже широко представлені в 19 областях України, охоплені всі регіони: від Донеччини та Луганщини до Волині та Закарпаття. Найбільше магазинів знаходяться у Сумах, Вінниці, Черкасах та Києві. Водночас, компанія не акцентує увагу виключно на обласних центрах. Понад 30% магазинів нового формату відкриваються у невеликих містах. Враховуючи динаміку, "М’ясомаркет" може увійти до ТОП-3 продуктових мереж України за темпами зростання.

Торгова мережа "М’ясомаркет" – практичне втілення стратегії МХП щодо трансформації з сировинної компанії на кулінарну. Новий формат бізнесу агрохолдинг розвиває за системою франчайзингу, "М'ясомаркети" відкриваються за участі як чинних, так і нових партнерів. Разом із відкриттям магазинів нового формату, МХП впроваджує в Україні якісно новий рівень сервісу.

Керівник управління по роботі з франчайзі у МХП Дмитро Морозов акцентував, що цьогорічне дослідження споживацтва в Україні вказує, що все більше людей шукають шляхи спрощення і прискорення процесу приготування їжі вдома. За його словами, це дослідження лише підкріпило велику аналітичну роботу попередніх років:

"МХП враховує побажання людей, а також тенденції розвитку ринку. Ми хочемо бути зручними і смачними, хочемо бути поруч з людьми, стати необхідною частиною буденного життя людини. Тому ми і відкриваємо нові формати: гастростудії "Секрети Шефа", магазини "М'ясомаркет" та шаурменні Doner Market. З нами смачно, зручно і безпечно. Завдання МХП — дати максимальний сервіс, якість, емоцію та дозволити покупцю відчути себе трохи щасливішим, завдяки нашим новим рішенням".

Бренд-шеф сомельє МХП Алекс Юсупов відзначає три головні складові успіху нової мережі серед покупців:

"Назву лише три причини, чому "М’ясомаркети" стануть для українців улюбленим місцем покупок. Перше — це асортимент. Ми хотіли створити справжній м’ясний бутик і, впевнений, нам це вдалося. Такий вибір м’яса та м’ясних продуктів рідко де зустрінеш. Друге — це якість. За "М’ясомаркетами" стоїть один з найбільших агрохолдингів країни — МХП, чия продукція експортується до більш ніж 80 країн світу, тож у якості продукції — жодних сумнівів. Ну і останнє, проте ключове — це сервіс. На цьому будується вся філософія мережі. Наші м’ясні сомельє допоможуть обрати найбільш вдале для вашого столу м’ясо, розкажуть, як його краще приготувати та з чим воно смакуватиме найбільше. Це дійсно унікальні емоції від покупки, які не отримаєш у жодному іншому магазині країни".

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