Прорыв года: МХП открывает юбилейный 45-й "Мясомаркет"

27 декабря МХП открывает сорок пятый магазин торговой сети "Мясомаркет". В общем на этой неделе открываются 13 магазинов нового формата, юбилейный сорок пятый появится в Киеве.

"Мясомаркеты" уже широко представлены в 19 областях Украины, охвачены все регионы: от Донецкой и Луганской области до Волыни и Закарпатья. Больше всего магазинов находятся в Сумах, Виннице, Черкассах и Киеве. В то же время, компания не акцентирует внимание исключительно на областных центрах. Более 30% магазинов нового формата открываются в небольших городах. Учитывая динамику, "Мясомаркет" может войти в ТОП-3 продуктовых сетей Украины по темпам роста.

Торговая сеть "Мясомаркет" - практическое воплощение стратегии МХП по трансформации с сырьевой компании на кулинарную. Новый формат бизнеса агрохолдинг развивает по системе франчайзинга, "Мясомаркеты" открываются при участии как действующих, так и новых партнеров. Вместе с открытием магазинов нового формата, МХП внедряет в Украине качественно новый уровень сервиса.

Руководитель управления по работе с франчайзи в МХП Дмитрий Морозов акцентировал, что нынешнее исследование потребительства в Украине указывает, что все больше людей ищут пути упрощения и ускорения процесса приготовления пищи дома. По его словам, это исследование только подкрепило большую аналитическую работу предыдущих лет:

"МХП учитывает пожелания людей, а также тенденции развития рынка. Мы хотим быть удобными и вкусными, хотим быть рядом с людьми, стать необходимой частью повседневной жизни человека. Поэтому мы и открываем новые форматы: гастростудии "Секреты Шефа", магазины "Мясомаркет" и шаурменные Doner Market. С нами вкусно, удобно и безопасно. Задача МХП - дать максимальный сервис, качество, эмоцию и позволить покупателю почувствовать себя немного счастливее, благодаря нашим новым решениям".

Бренд-шеф сомелье МХП Алекс Юсупов отмечает три главные составляющие успеха новой сети среди покупателей:

"Назову лишь три причины, почему "Мясомаркеты" станут для украинцев любимым местом покупок. Первое - это ассортимент. Мы хотели создать настоящий мясной бутик и, уверен, нам это удалось. Такой выбор мяса и мясных продуктов редко где встретишь. Второе - это качество. За "Мясомаркетами" стоит один из крупнейших агрохолдингов страны - МХП, чья продукция экспортируется в более чем 80 стран мира, поэтому в качестве продукции - никаких сомнений. Ну и последнее, однако ключевое - это сервис. На этом строится вся философия сети. Наши мясные сомелье помогут выбрать наиболее удачное для вашего стола мясо, расскажут, как его лучше приготовить и с чем оно подойдет больше всего. Это действительно уникальные эмоции от покупки, которые не получишь ни в одном другом магазине страны".