Прорыв года: МХП открывает юбилейный 45-й "Мясомаркет"

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 70337 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 137108 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 145582 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 335988 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 197082 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 468270 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 340669 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 225257 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 249647 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 257690 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+7°
2м/с
86%
Популярные новости

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 100029 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

5 апреля, 08:12 • 32555 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

5 апреля, 08:38 • 55822 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

5 апреля, 09:21 • 51486 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

5 апреля, 09:32 • 35668 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 102330 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 100675 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 190300 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 335964 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 468254 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 14345 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 29321 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 37328 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 66901 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 89214 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Прорыв года: МХП открывает юбилейный 45-й "Мясомаркет"

Киев • УНН

 • 63331 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. На этой неделе агроиндустриальный холдинг МХП открывает уже 45-й магазин новой торговой сети "Мясомаркет". В планах МХП - 50 "Мясомаркетов" до конца 2020 года и еще более динамичное развитие этого вида собственного ритейла в 2021 году, сообщает УНН.

Прорыв года: МХП открывает юбилейный 45-й "Мясомаркет"

27 декабря МХП открывает сорок пятый магазин торговой сети "Мясомаркет". В общем на этой неделе открываются 13 магазинов нового формата, юбилейный сорок пятый появится в Киеве.

"Мясомаркеты" уже широко представлены в 19 областях Украины, охвачены все регионы: от Донецкой и Луганской области до Волыни и Закарпатья. Больше всего магазинов находятся в Сумах, Виннице, Черкассах и Киеве. В то же время, компания не акцентирует внимание исключительно на областных центрах. Более 30% магазинов нового формата открываются в небольших городах. Учитывая динамику, "Мясомаркет" может войти в ТОП-3 продуктовых сетей Украины по темпам роста.

Торговая сеть "Мясомаркет" - практическое воплощение стратегии МХП по трансформации с сырьевой компании на кулинарную. Новый формат бизнеса агрохолдинг развивает по системе франчайзинга, "Мясомаркеты" открываются при участии как действующих, так и новых партнеров. Вместе с открытием магазинов нового формата, МХП внедряет в Украине качественно новый уровень сервиса.

Руководитель управления по работе с франчайзи в МХП Дмитрий Морозов акцентировал, что нынешнее исследование потребительства в Украине указывает, что все больше людей ищут пути упрощения и ускорения процесса приготовления пищи дома. По его словам, это исследование только подкрепило большую аналитическую работу предыдущих лет:

"МХП учитывает пожелания людей, а также тенденции развития рынка. Мы хотим быть удобными и вкусными, хотим быть рядом с людьми, стать необходимой частью повседневной жизни человека. Поэтому мы и открываем новые форматы: гастростудии "Секреты Шефа", магазины "Мясомаркет" и шаурменные Doner Market. С нами вкусно, удобно и безопасно. Задача МХП - дать максимальный сервис, качество, эмоцию и позволить покупателю почувствовать себя немного счастливее, благодаря нашим новым решениям".

Бренд-шеф сомелье МХП Алекс Юсупов отмечает три главные составляющие успеха новой сети среди покупателей:

"Назову лишь три причины, почему "Мясомаркеты" станут для украинцев любимым местом покупок. Первое - это ассортимент. Мы хотели создать настоящий мясной бутик и, уверен, нам это удалось. Такой выбор мяса и мясных продуктов редко где встретишь. Второе - это качество. За "Мясомаркетами" стоит один из крупнейших агрохолдингов страны - МХП, чья продукция экспортируется в более чем 80 стран мира, поэтому в качестве продукции - никаких сомнений. Ну и последнее, однако ключевое - это сервис. На этом строится вся философия сети. Наши мясные сомелье помогут выбрать наиболее удачное для вашего стола мясо, расскажут, как его лучше приготовить и с чем оно подойдет больше всего. Это действительно уникальные эмоции от покупки, которые не получишь ни в одном другом магазине страны".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Бизнеса
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,911.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,789.61