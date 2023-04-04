Прорив дамби у Краматорську: трьох людей врятували, 10 - евакуювали
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Через прорив дамби у Краматорську залишаються підтопленими 209 дворогосподарств та 51 приватний житловий будинок. Як повідомили у ДСНС, врятовано 3 особи та евакуйовано 10 осіб, з них 2 дитини, передає УНН.
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Станом на 18:30 у селі Городещине Краматорського району залишаються підтопленими 209 дворогосподарств та 51 приватний житловий будинок.
Підрозділами ДСНС врятовано 3 особи та евакуйовано 10 осіб, з них 2 дитини.
Здійснюється укріплення берегової лінії річки та продовжуються заходи щодо створення загородження водоскидного шлюзу.
Напір води у водоскидному шлюзі зменшився та відбувається поступове зменшення рівня води у річці Бичок.
Нагадаємо
У Краматорську на 30 вулицях підтоплено близько 260 будинків.