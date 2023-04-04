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Прорив дамби у Краматорську: трьох людей врятували, 10 - евакуювали

Прорив дамби у Краматорську: трьох людей врятували, 10 - евакуювали

Київ • УНН

 • 1084209 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Через прорив дамби у Краматорську залишаються підтопленими 209 дворогосподарств та 51 приватний житловий будинок. Як повідомили у ДСНС, врятовано 3 особи та евакуйовано 10 осіб, з них 2 дитини, передає УНН.

Деталі

Станом на 18:30 у селі Городещине Краматорського району залишаються підтопленими 209 дворогосподарств та 51 приватний житловий будинок.

Підрозділами ДСНС врятовано 3 особи та евакуйовано 10 осіб, з них 2 дитини.

Здійснюється укріплення берегової лінії річки та продовжуються заходи щодо створення загородження водоскидного шлюзу.

Напір води у водоскидному шлюзі зменшився та відбувається поступове зменшення рівня води у річці Бичок.

Нагадаємо

У Краматорську на 30 вулицях підтоплено близько 260 будинків.

Українські Національні Новини

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