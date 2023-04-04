Прорыв дамбы в Краматорске: трех человек спасли, 10 - эвакуировали
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Из-за прорыва дамбы в Краматорске остаются подтопленными 209 домохозяйств и 51 частный жилой дом. Как сообщили в ГСЧС, спасены 3 человека и эвакуированы 10 человек, из них 2 ребенка, передает УНН.
Детали
По состоянию на 18:30 в селе Городещина Краматорского района остаются подтопленными 209 домохозяйств и 51 частный жилой дом.
Подразделениями ГСЧС спасены 3 человека и эвакуированы 10 человек, из них 2 ребенка.
Осуществляется укрепление береговой линии реки и продолжаются мероприятия по созданию заграждения водосбросного шлюза.
Напор воды в водосбросном шлюзе уменьшился и происходит постепенное уменьшение уровня воды в реке Бычок.
Напомним
В Краматорске на 30 улицах подтоплено около 260 домов.