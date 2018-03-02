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Проректора академії екології та медицини затримали на хабарі в 3 тис. доларів

Проректора академії екології та медицини затримали на хабарі в 3 тис. доларів

Київ • УНН

 • 11297 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. При отриманні 3 тис. дол хабара у Києві затримано проректора "Міжнародної академії екології та медицини". Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва, передає УНН.

"Службовця було затримано під час одержання ним від громадянина 3 тисяч доларів США за безперешкодний вступ до навчального закладу. Наразі працівника академії затримано в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368-3 КК України", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, викрито та затримано керівника Управління дозволів, природоохоронних програм Вінницької ОДА, яка за посередництва третьої особи вимагала та одержала неправомірну вигоду у розмірі 40 тис. грн за надання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

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