Проректора академии экологии и медицины задержали на взятке в 3 тыс. долларов

"Служащий был задержан во время получения им от гражданина 3 тысяч долларов США за беспрепятственное вступление в учебное заведение. Сейчас сотрудник академии задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 УК Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, разоблачены и задержаны руководители Управления разрешений, природоохранных программ Винницкой ОГА, которая при посредничестве третьего лица требовала и получила неправомерную выгоду в размере 40 тыс. грн за предоставление разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.