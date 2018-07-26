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Пропуск через КПВВ "Станиця Луганська" тимчасово зупинять

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Завтра, 27 липня, буде тимчасово припинено пропуск на вихід до тимчасово окупованої території Луганської області через КПВВ "Станиця Луганська". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об'єднаних сил.

"З метою забезпечення проведення заходів зі знешкодження залишків вибухонебезпечних предметів у районі населеного пункту Станиця Луганська та забезпечення безпеки громадян, які перетинають лінію розмежування, в період з 9:00 до 11:00 27 липня 2018 року буде тимчасово припинено пропуск на вихід до тимчасово окупованої території Луганської області через КПВВ "Станиця Луганська", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, пропуск осіб через кордон в пункті пропуску "Ужгород" тимчасово припинили через заміну електрообладнання. 

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