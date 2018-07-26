Пропуск через КПВВ "Станица Луганская" временно прекратят

"С целью обеспечения проведения мероприятий по обезвреживанию остатков взрывоопасных предметов в районе населенного пункта Станица Луганская и обеспечения безопасности граждан, пересекающих линию разграничения, в период с 9:00 до 11:00 27 июля 2018 года будет временно прекращен пропуск на выход к временно оккупированной территории Луганской области через КПВВ "Станица Луганская", - говорится в сообщении.

Напомним, пропуск лиц через границу в пункте пропуска "Ужгород" временно прекратили из-за замены электрооборудования.