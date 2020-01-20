Пропущений гол завадив клубу Луніна завоювати перемогу в матчі з лідером Сегунди
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. У рамках 24-го туру іспанської Сегунди "Ов’єдо" воротаря національної збірної України Андрія Луніна на власному стадіоні приймав одного з лідерів турніру "Уеску", інформує УНН з посиланням на УАФ.
Українець удруге поспіль з’явився у стартовому складі своєї команди й провів на полі весь поєдинок, що закінчився внічию — 1:1. Рятівну гольову атаку своєї команди вже на 90+7-й хвилині розпочав саме наш голкіпер.
Наразі із 24-ма очками астурійці перебувають на 18-му місці в турнірній таблиці.
Додамо, що в сезоні-2019/2020 Лунін зіграв у складах "Вальядоліда" та "Ов’єдо" чотири матчі.