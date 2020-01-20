Пропущенный гол помешал клуба Лунина завоевать победу в матче с лидером Сегунды

Украинец во второй раз подряд появился в стартовом составе своей команды и провел на поле весь поединок, закончившийся вничью - 1:1. Спасительную голевую атаку своей команды уже на 90 + 7-й минуте начал именно наш голкипер.

Сейчас с 24-ю очками астурийцы находятся на 18-м месте в турнирной таблице.

Добавим, что в сезоне-2019/2020 Лунин сыграл в составах "Вальядолида" и "Овьедо" четыре матча.