Пропущенный гол помешал клуба Лунина завоевать победу в матче с лидером Сегунды
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В рамках 24-го тура испанской Сегунды "Овьедо" вратаря национальной сборной Украины Андрея Лунина на собственном стадионе принимал одного из лидеров турнира "Уэска", информирует УНН со ссылкой на УАФ.
Украинец во второй раз подряд появился в стартовом составе своей команды и провел на поле весь поединок, закончившийся вничью - 1:1. Спасительную голевую атаку своей команды уже на 90 + 7-й минуте начал именно наш голкипер.
Сейчас с 24-ю очками астурийцы находятся на 18-м месте в турнирной таблице.
Добавим, что в сезоне-2019/2020 Лунин сыграл в составах "Вальядолида" и "Овьедо" четыре матча.