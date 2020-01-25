Пропущений гол на останній хвилині: "Динамо" зазнало поразки в турнірі "Gloria Cup"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Київське “Динамо” провело свій четвертий контрольний матч на тренувальному зборі в Белеку. “Біло-сині” в рамках турніру “Gloria Cup” зустрілися з “Хайдуком” зі Спліта. Про це повідомляє сайт українського гранду, передає УНН.
Обидві команди раніше обіграли “Вардар” із Північної Македонії, і в очному протистоянні вирішували, хто стане володарем головного призу змагань.
Перші 45 хвилин баталії закінчилися нульовою нічиєю. Після перерви у “Динамо” не було особливих моментів, аби забити гол. А от суперник мав кілька нагод, аби відкрити рахунок, але Бущан надійно діяв у рамці, парирувавши кілька ударів із середньої та дальньої відстані. Здавалося, що матч так і завершиться нульовою нічиєю, яка, відповідно до регламенту, робила володарем трофею українську команду за кращою різницею м’ячів, але подача кутового на останній хвилині біля воріт “Динамо” завершилася точним ударом Радича головою — 0:1.
У підсумку, мінімальна поразка киян, яка стала першою для “біло-синіх” на підготовчому зборі.
Склад:
“Динамо” (1 тайм): 1 номер Бущан — 94. Кендзьора, 4. Попов, 30. Шабанов, 16. Миколенко — 5. Сидорчук, 8. Шепелєв, 10. Шапаренко, 14. де Пена, 11. Цитаїшвілі — 43. Русин.
“Динамо” (2 тайм): 1. Бущан — 17. Вівчаренко, 44. Кадар, 34. Сирота, 20. Караваєв — 29. Буяльський, 6. Кадірі, 19. Забарний, 23. Піварич, 99. Дуелунд — 9. Соль.
Додамо, що 27 січня “Динамо” зустрінеться із чинним чемпіоном Білорусії “Динамо-Брест” за який виступає Артем Мілевський, Євген Хачеріді та Олександр Нойок.