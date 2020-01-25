Пропущенный гол на последней минуте: "Динамо" потерпело поражение в турнире "Gloria Cup"

$41.340.00
45.850.00
ukru
Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
06:12 • 5262 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 17017 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 56908 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 121380 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 129012 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 197428 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 195373 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 409091 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 229218 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 515769 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
1м/с
76%
Популярные новости

Буданов: общество должно быть готово узнать всю правду о войне со временем

5 апреля, 21:52 • 14442 просмотра

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

5 апреля, 23:21 • 23494 просмотра

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

6 апреля, 00:33 • 14009 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

03:30 • 12200 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

03:51 • 8854 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 159008 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 146848 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 234452 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 409091 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 515769 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 56908 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 49212 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 47712 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 54469 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 84820 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Пропущенный гол на последней минуте: "Динамо" потерпело поражение в турнире "Gloria Cup"

Киев • УНН

 • 13184 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Киевское “Динамо” провело свой четвертый контрольный матч на тренировочном сборе в Белеке. “Бело-синие” в рамках турнира “Gloria Cup” встретились с “Хайдук” из Сплита. Об этом сообщает сайт украинского гранда, передает УНН.

Пропущенный гол на последней минуте: "Динамо" потерпело поражение в турнире "Gloria Cup"

Обе команды ранее обыграли “Вардар” из Северной Македонии, и в очном противостоянии решали, кто станет обладателем главного приза соревнований.

Первые 45 минут баталии закончились нулевой ничьей. После перерыва у “Динамо” не было особых моментов, чтобы забить гол. А вот соперник имел несколько возможностей, чтобы открыть счет, но Бущан надежно действовал в рамке, парируя несколько ударов со средней и дальней дистанции. Казалось, что матч так и завершится нулевой ничьей, которая, согласно регламенту, украинскую команду делало обладателем трофея за лучшую разницу мячей, но подача углового на последней минуте у ворот “Динамо” завершилась точным ударом Радича головой — 0:1.

В итоге, минимальное поражение киевлян, которое стала первой для “бело-синих” на подготовительном сборе.

Состав:

“Динамо” (1 тайм): 1 номер Бущан — 94. Кендзера, 4. Попов, 30 Шабанов, 16 Миколенко — 5. Сидорчук, 8. Шепелев, 10 Шапаренко, 14 де Пена, 11. Цитаишвили — 43. Русин.

“Динамо” (2 тайм): 1. Бущан — 17. Вивчаренко, 44 Кадар, 34. Сирота, 20. Караваев — 29. Буяльский, 6. Кадири, 19 мешкотно, 23 Пиварич, 99. Дуелунд — 9. Соль.

Добавим, что 27 января “Динамо” встретится с действующим чемпионом Белоруссии “Динамо-Брест” за который выступает Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,114.30
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,799.40