Пропущенный гол на последней минуте: "Динамо" потерпело поражение в турнире "Gloria Cup"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Киевское “Динамо” провело свой четвертый контрольный матч на тренировочном сборе в Белеке. “Бело-синие” в рамках турнира “Gloria Cup” встретились с “Хайдук” из Сплита. Об этом сообщает сайт украинского гранда, передает УНН.
Обе команды ранее обыграли “Вардар” из Северной Македонии, и в очном противостоянии решали, кто станет обладателем главного приза соревнований.
Первые 45 минут баталии закончились нулевой ничьей. После перерыва у “Динамо” не было особых моментов, чтобы забить гол. А вот соперник имел несколько возможностей, чтобы открыть счет, но Бущан надежно действовал в рамке, парируя несколько ударов со средней и дальней дистанции. Казалось, что матч так и завершится нулевой ничьей, которая, согласно регламенту, украинскую команду делало обладателем трофея за лучшую разницу мячей, но подача углового на последней минуте у ворот “Динамо” завершилась точным ударом Радича головой — 0:1.
В итоге, минимальное поражение киевлян, которое стала первой для “бело-синих” на подготовительном сборе.
Состав:
“Динамо” (1 тайм): 1 номер Бущан — 94. Кендзера, 4. Попов, 30 Шабанов, 16 Миколенко — 5. Сидорчук, 8. Шепелев, 10 Шапаренко, 14 де Пена, 11. Цитаишвили — 43. Русин.
“Динамо” (2 тайм): 1. Бущан — 17. Вивчаренко, 44 Кадар, 34. Сирота, 20. Караваев — 29. Буяльский, 6. Кадири, 19 мешкотно, 23 Пиварич, 99. Дуелунд — 9. Соль.
Добавим, что 27 января “Динамо” встретится с действующим чемпионом Белоруссии “Динамо-Брест” за который выступает Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок.