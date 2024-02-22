Proof of Work: що лежить в основі криптовалют

Криптовалюти відомі відсутністю централізованого перевіряючого органу, але як децентралізованій мережі вдається дійти консенсусу? Як верифікуються дані та запобігають зловживанням? Співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка розповіла УНН про принципи, що лежать в основі криптовалют і дають змогу перевіряти дані та транзакції.

"Proof of Work" (PoW) є концепцією, яка лежить в основі роботи багатьох криптовалют, включно з біткоїном. Це механізм, який дає змогу децентралізованій мережі дійти консенсусу за відсутності центрального органу", - розповіла Олена Сосєдка.

Ключові аспекти PoW:

- *Розв'язання складних завдань*: У PoW системі учасники (майнери) розв'язують складні криптографічні задачі, щоб створити новий блок у блокчейні. Цей процес вимагає значних обчислювальних потужностей.

- *Підтвердження транзакцій*: У разі успішного розв'язання задачі майнер може додати блок транзакцій у блокчейн, що є свого роду підтвердженням цих транзакцій.

- *Нагорода за майнінг*: За додавання блоку в блокчейн майнер отримує нагороду у вигляді криптовалюти (наприклад, біткоїнів). Це стимулює учасників брати участь у процесі майнінгу.

- *Захист від подвійної витрати*: PoW також допомагає запобігти проблемі подвійної витрати, коли одна й та сама одиниця криптовалюти може бути витрачена двічі.

- *Високий ступінь безпеки*: Теоретично, для зміни блокчейна з PoW необхідно контролювати понад 50% обчислювальної потужності всієї мережі, що робить такі атаки практично неможливими у великих мережах, таких як біткоїни.

Цей принцип лежить в основі найпопулярнішої криптовалюти - біткоїна. Крім біткоїна, є безліч інших криптовалют, які використовують механізм Proof of Work (PoW). Ось кілька прикладів:

- *Litecoin (LTC)*: Часто званий "сріблом до цифрового золота біткоїна", Litecoin був однією з перших криптовалют, що слідують за біткоїном, і використовує схожий до біткоїна PoW алгоритм, але з деякими змінами, наприклад, із більш коротким часом генерації блоку.

- *Ethereum (ETH)*: Донедавна Ethereum використовував PoW, проте з нещодавнім оновленням Ethereum 2.0, він переходить на механізм Proof of Stake (PoS). Ця зміна спрямована на поліпшення масштабованості та зниження енергоспоживання.

- *Bitcoin Cash (BCH)*: Це форк біткоїна, створений у 2017 році, який також використовує PoW. BCH був створений для збільшення розміру блоку для обробки більшої кількості транзакцій.

- *Dogecoin (DOGE)*: Спочатку створений як "жартівлива" криптовалюта, Dogecoin також використовує PoW, подібно до Litecoin.

- *Monero (XMR)*: Це криптовалюта, сфокусована на анонімності, яка також використовує PoW. Її PoW алгоритм спеціально розроблено для забезпечення більшої децентралізації процесу майнінгу.

"Ці криптовалюти використовують PoW для гарантування безпеки своїх мереж, хоча кожна з них має свої унікальні особливості та варіації в реалізації PoW", - додала експертка.

Механізм PoW сприяє створенню безпечної та стійкої мережі, але також має свої недоліки, як-от велике споживання енергії та повільне опрацювання транзакцій, як порівняти з деякими іншими механізмами, наприклад, "Proof of Stake" (PoS).

В основі PoS лежить стейкінг. Згідно з цим механізмом валідатори, для отримання винагороди за свою роботу в блокчейні, повинні заблокувати в мережі певну кількість криптовалюти. І хоча валідатори для роботи обираються рандомно - ті, з них, хто заблокував більшу кількість валюти, мають більше шансів бути обраними алгоритмом. PoS не потребує постійно технологічних перегонів, знижує енергоспоживання і, відповідно, екологічніший за PoW.

Що впливає на вартість криптовалют

Вартість криптовалют, включно з біткоїном, залежить від безлічі чинників, як і для більшості активів, ціни визначаються, зокрема, балансом між пропозицією і попитом.

"Наприклад, халвінг біткоїна, який скорочує винагороду за видобуток блоків удвічі, знижує пропозицію нових монет, що може впливати на ціну", - пояснила експертка.

Крім того, вплив на вартість криптовалют чинить ще ціла низка чинників:

- *Регулювання*: Новини про регулювання або заборони в різних країнах можуть спричинити значні коливання цін.

- *Технологічні зміни та оновлення*: Розробки в технології блокчейна можуть впливати на сприйняття і функціональність криптовалют.

- *Інвестиційний інтерес*: Збільшення інтересу з боку інституційних і роздрібних інвесторів може сприяти зростанню цін.

Крім того, є ще низка чинників, які, як вказує Олена Сосєдка, впливатимуть на ціну криптовалют у 2024 році. Серед них найбільш значущими є:

- *Грошово-кредитна політика ФРС*: Політика Федеральної резервної системи США впливає на фінансові ринки загалом, включно з ринком криптовалют. Наприклад, рішення щодо ставок можуть впливати на інвестиційний апетит до ризикованих активів, таких як криптовалюти.

- *Геополітична обстановка*: Нестабільність у світовій політиці та економіці може сприяти збільшенню інтересу до криптовалют як до альтернативних активів.

- *Халвінг біткоїна*: Майбутній халвінг біткоїна, який скоротить нагороду за майнінг удвічі, може створити дефіцит пропозиції і тим самим збільшити ціну на біткоїн. Історично такі події призводили до підвищення цін.

- *Розвиток інфраструктури*: Розвиток і вдосконалення технологій, включно з появою спотових ETF на біткоїни, може збільшити приплив інституційних інвестицій і, як наслідок, підтримати зростання цін на криптовалюти.

- *Фінансова інфляція та макроекономічні показники*: Загальні економічні тренди, такі як інфляція, також можуть впливати на криптовалютні ринки. Наприклад, висока інфляція може сприяти пошуку інвесторами "захисних активів", серед яких може бути і біткоїн.

Прогнози щодо майбутньої вартості біткоїна вельми різноманітні та залежать від безлічі чинників, включно з економічними, технологічними та регуляторними змінами. Деякі аналітики та експерти в галузі криптовалют припускають, що ціна біткоїна може досягти значних висот. Наприклад, один із прогнозів стверджує, що біткоїн може досягти позначки в 240 000 доларів, ґрунтуючись на таких факторах, як зростання попиту, майбутній халвінг і можливий запуск спотових ETF на біткоїн.

Існують і більш консервативні оцінки. Наприклад, JPMorgan пророкує, що біткоїн досягне позначки в 45 000 доларів, що менше його поточного історичного максимуму. Інші аналітики, такі як Fundstrat, прогнозують значне зростання ціни біткоїна, до 180 000 доларів, до квітня 2024 року, спираючись на можливе збільшення щоденного попиту.

"Також варто враховувати, що ринок криптовалют вирізняється високою волатильністю та непередбачуваністю, тож навіть за наявності певних тенденцій і передумов, реальна динаміка може суттєво відрізнятися", - зазначає експерт.