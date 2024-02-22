Proof of Work: что лежит в основе криптовалют

Криптовалюты известны отсутствием централизованного проверяющего органа, но как децентрализованной сети удается прийти к консенсусу? Как верифицируются данные и предотвращаются злоупотребления? Соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка рассказала УНН о принципах, которые лежат в основе криптовалют и позволяют проверять данные и транзакции.

"Proof of Work" (PoW) является концепцией, которая лежит в основе работы многих криптовалют, включая биткоин. Это механизм, который позволяет децентрализованной сети прийти к консенсусу в отсутствие центрального органа", - рассказала Елена Соседка.

Ключевые аспекты PoW:

· *Решение сложных задач*: В PoW системе участники (майнеры) решают сложные криптографические задачи, чтобы создать новый блок в блокчейне. Этот процесс требует значительных вычислительных мощностей.

· *Подтверждение транзакций*: При успешном решении задачи майнер может добавить блок транзакций в блокчейн, что является своего рода подтверждением этих транзакций.

· *Награда за майнинг*: За добавление блока в блокчейн майнер получает награду в виде криптовалюты (например, биткоинов). Это стимулирует участников участвовать в процессе майнинга.

· *Защита от двойной траты*: PoW также помогает предотвратить проблему двойной траты, когда одна и та же единица криптовалюты может быть потрачена дважды.

· *Высокая степень безопасности*: Теоретически, для изменения блокчейна с PoW необходимо контролировать более 50% вычислительной мощности всей сети, что делает такие атаки практически невозможными в крупных сетях, таких как биткоин.

Этот принцип лежит в основе самой популярной криптовалюты – биткоина. Кроме биткоина, есть множество других криптовалют, которые используют механизм Proof of Work (PoW). Вот несколько примеров:

· *Litecoin (LTC)*: Часто называемый "серебром к цифровому золоту биткоина", Litecoin был одной из первых криптовалют, следующих за биткоином, и использует похожий на биткоин PoW алгоритм, но с некоторыми изменениями, например, с более коротким временем генерации блока.

· *Ethereum (ETH)*: До недавнего времени Ethereum использовал PoW, однако с недавним обновлением Ethereum 2.0, он переходит на механизм Proof of Stake (PoS). Это изменение направлено на улучшение масштабируемости и снижение энергопотребления.

· *Bitcoin Cash (BCH)*: Это форк биткоина, созданный в 2017 году, который также использует PoW. BCH был создан для увеличения размера блока для обработки большего количества транзакций.

· *Dogecoin (DOGE)*: Изначально созданный как "шутливая" криптовалюта, Dogecoin также использует PoW, подобно Litecoin.

· *Monero (XMR)*: Это криптовалюта, сфокусированная на анонимности, которая также использует PoW. Её PoW алгоритм специально разработан для обеспечения большей децентрализации процесса майнинга.

"Эти криптовалюты используют PoW для обеспечения безопасности своих сетей, хотя каждая из них имеет свои уникальные особенности и вариации в реализации PoW", - добавила эксперт.

Механизм PoW способствует созданию безопасной и устойчивой сети, но также имеет свои недостатки, такие как большое потребление энергии и медленная обработка транзакций по сравнению с некоторыми другими механизмами, например, "Proof of Stake" (PoS).

В основе PoS лежит стейкинг. Согласно этому механизму валидаторы, для получения вознаграждения за свою роботу в блокчейне, должны заблокировать в сети определенное количество криптовалюты. И хотя валидаторы для работы выбираются рандомно – те, из них, кто заблокировал большее количество валюты, имеют больше шансов быть выбранными алгоритмом. PoS не требует постоянно технологической гонки, снижает энергопотребление и, соответственно, экологичнее PoW.

Что влияет на стоимость криптовалют

Стоимость криптовалют, включая биткоин, зависит от множества факторов.Как и для большинства активов, цены определяются, в частности, балансом между предложением и спросом.

"Например, халвинг биткоина, который сокращает вознаграждение за добычу блоков вдвое, снижает предложение новых монет, что может влиять на цену", - пояснила эксперт.

Кроме того, влияние на стоимость криптовалют оказывает еще целый ряд факторов:

· *Регулирование*: Новости о регулировании или запретах в различных странах могут вызвать значительные колебания цен.

· *Технологические изменения и обновления*: Разработки в технологии блокчейна могут влиять на восприятие и функциональность криптовалют.

· *Инвестиционный интерес*: Увеличение интереса со стороны институциональных и розничных инвесторов может способствовать росту цен.

Кроме того, есть еще ряд факторов, которые, как указывает Елена Соседка, будут влиять на цену криптовалют в 2024 году. Среди них наиболее значимыми являются:

· *Денежно-кредитная политика ФРС*: Политика Федеральной резервной системы США влияет на финансовые рынки в целом, включая рынок криптовалют. Например, решения по ставкам могут влиять на инвестиционный аппетит к рискованным активам, таким как криптовалюты.

· *Геополитическая обстановка*: Нестабильность в мировой политике и экономике может способствовать увеличению интереса к криптовалютам как к альтернативным активам.

· *Халвинг биткоина*: Предстоящий халвинг биткоина, который сократит награду за майнинг в два раза, может создать дефицит предложения и тем самым увеличить цену на биткоин. Исторически такие события приводили к повышению цен.

· *Развитие инфраструктуры*: Развитие и усовершенствование технологий, включая появление спотовых ETF на биткоин, может увеличить приток институциональных инвестиций и, как следствие, поддержать рост цен на криптовалюты.

· *Финансовая инфляция и макроэкономические показатели*: Общие экономические тренды, такие как инфляция, также могут влиять на криптовалютные рынки. Например, высокая инфляция может способствовать поиску инвесторами "защитных активов", среди которых может быть и биткоин.

Прогнозы относительно будущей стоимости биткоина весьма разнообразны и зависят от множества факторов, включая экономические, технологические и регуляторные изменения. Некоторые аналитики и эксперты в области криптовалют предполагают, что цена биткоина может достигнуть значительных высот. Например, один из прогнозов утверждает, что биткоин может достичь отметки в 240 000 долларов, основываясь на таких факторах, как рост спроса, предстоящий халвинг и возможный запуск спотовых ETF на биткоин.

Существуют и более консервативные оценки. Например, JPMorgan предсказывает, что биткоин достигнет отметки в 45 000 долларов, что меньше его текущего исторического максимума. Другие аналитики, такие как Fundstrat, прогнозируют значительный рост цены биткоина, до 180 000 долларов, к апрелю 2024 года, опираясь на возможное увеличение ежедневного спроса.

"Также стоит учитывать, что рынок криптовалют отличается высокой волатильностью и непредсказуемостью, поэтому даже при наличии определенных тенденций и предпосылок, реальная динамика может существенно отличаться", - отмечает эксперт.