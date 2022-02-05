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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 54501 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Промутер назвав причини відмови Ф'юрі від бою з Усиком

Промутер назвав причини відмови Ф'юрі від бою з Усиком

Київ • УНН

 • 24305 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Промоутер британця Ентоні Джошуа – Едді Хірн, повідомив про причини відмовлення від бою чемпіона світу Тайсона Ф'юрі із українцем Олександром Усиком, повідомляє УНН з посиланням на "Mirror".

Цитата

Промоутер, заявив, що володар титулу WBC у надважкій вазі Ф'юрі відмовився від бою проти чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF Олександра Усіка, побоюючись неприємностей у протистоянні із українцем.

"Інформація, яка була представлена публічно, насправді дуже відрізнялася від реальності. Бо Тайсон Ф'юрі не погодився провести бій з Олександром Усіком. Ф'юрі не став би битися з Усиком за абсолютне чемпіонство у своєму наступному поєдинку. Чому? Тому що Тайсон Ф'юрі – розумна людина. У нього є мозок. Він знає, наскільки хороший Усик", – відзначив Хірн.

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