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15 марта, 19:03 • 104945 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 139419 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 121032 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 114721 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103509 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100787 просмотра

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15 марта, 10:46 • 90327 просмотра

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Промутер назвал причины отказа Фьюри от боя с Усиком

Промутер назвал причины отказа Фьюри от боя с Усиком

Киев • УНН

 • 24301 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Промоутер британца Энтони Джошуа - Эдди Хирн, сообщил о причине отказа от боя чемпиона мира Тайсона Фьюри с украинцем Александром Усиком, сообщает УНН со ссылкой на "Mirror".

Цитата

Промоутер, заявил, что обладатель титула WBC в супертяжелом весе Фьюри отказался от боя против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF Александра Усика, опасаясь неприятностей в противостоянии с украинцем.

"Информация, которая была представлена публично, на самом деле очень отличалась от реальности. Потому что Тайсон Фьюри не согласился провести бой с Александром Усиком. Фьюри не стал бы драться с Усиком за абсолютное чемпионство в своем следующем поединке. Почему? Потому что Тайсон Фьюри - умный человек. У него есть мозг. Он знает, насколько хорош Усик", - отметил Хирн.

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Из боксеров в футболисты? Усик помог "Полесью" одержать победу.

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