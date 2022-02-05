Промутер назвал причины отказа Фьюри от боя с Усиком
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Промоутер британца Энтони Джошуа - Эдди Хирн, сообщил о причине отказа от боя чемпиона мира Тайсона Фьюри с украинцем Александром Усиком, сообщает УНН со ссылкой на "Mirror".
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Промоутер, заявил, что обладатель титула WBC в супертяжелом весе Фьюри отказался от боя против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF Александра Усика, опасаясь неприятностей в противостоянии с украинцем.
"Информация, которая была представлена публично, на самом деле очень отличалась от реальности. Потому что Тайсон Фьюри не согласился провести бой с Александром Усиком. Фьюри не стал бы драться с Усиком за абсолютное чемпионство в своем следующем поединке. Почему? Потому что Тайсон Фьюри - умный человек. У него есть мозг. Он знает, насколько хорош Усик", - отметил Хирн.
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