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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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The New York Times

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З боксерів у футболісти? Усик допоміг "Поліссю" здобути перемогу

З боксерів у футболісти? Усик допоміг "Поліссю" здобути перемогу

Київ • УНН

 • 18824 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Відбувся матч між житомирським "Поліссям" та рівненським "Вересом" рамках турніру "Winter Cup 2022", передає УНН з посиланням на телеканали "Футбол 1/2/3".

Деталі

Рахунок у матчі був відкритий вже на 10 хвилині. За фол проти гравця "Вереса" у штрафному майданчику Полісся арбітр призначив пенальті. Удар із точки впевнено реалізував Роман Гончаренко (0:1).

Відігратись команда Першої ліги змогла на 31 хвилині. Після флангового навісу Дмитро Шастал виявився першим на м'ячі у штрафному майданчику "Вереса" та переправив м'яч у ворота (1:1).

На 69 хвилині гри був забитий переможний гол у цьому матчі. Денис Янаков шикарним ударом зі штрафного вивів Полісся вперед та встановив залишковий результат поєдинку (2:1).

Зазначимо, що знаменитий боксер, чемпіон світу у суперважкій вазі – Олександр Усик, вийшов на поле у складі "Полісся" на 77-й хвилині, замінивши у команді Юрія Калитвинцева ексфутболіста збірної України Філіпа Будковського. Результативними діями не відзначився.

Доповнення

Для Усика даний матч став першим у якості професійного футболіста.

Українські Національні Новини

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