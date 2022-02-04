З боксерів у футболісти? Усик допоміг "Поліссю" здобути перемогу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Відбувся матч між житомирським "Поліссям" та рівненським "Вересом" рамках турніру "Winter Cup 2022", передає УНН з посиланням на телеканали "Футбол 1/2/3".
Деталі
Рахунок у матчі був відкритий вже на 10 хвилині. За фол проти гравця "Вереса" у штрафному майданчику Полісся арбітр призначив пенальті. Удар із точки впевнено реалізував Роман Гончаренко (0:1).
Відігратись команда Першої ліги змогла на 31 хвилині. Після флангового навісу Дмитро Шастал виявився першим на м'ячі у штрафному майданчику "Вереса" та переправив м'яч у ворота (1:1).
На 69 хвилині гри був забитий переможний гол у цьому матчі. Денис Янаков шикарним ударом зі штрафного вивів Полісся вперед та встановив залишковий результат поєдинку (2:1).
Зазначимо, що знаменитий боксер, чемпіон світу у суперважкій вазі – Олександр Усик, вийшов на поле у складі "Полісся" на 77-й хвилині, замінивши у команді Юрія Калитвинцева ексфутболіста збірної України Філіпа Будковського. Результативними діями не відзначився.
Доповнення
Для Усика даний матч став першим у якості професійного футболіста.