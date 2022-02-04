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Из боксеров в футболисты? Усик помог "Полесью" одержать победу

Киев • УНН

 • 18818 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Состоялся матч между житомирским "Полесьем" и ровенским "Вересом" в рамках турнира "Winter Cup 2022", передает УНН со ссылкой на телеканалы "Футбол 1/2/3".

Детали

Счет в матче был открыт уже на 10 минуте. За фол против игрока "Вереса" в штрафной площадке Полесья арбитр назначил пенальти. Удар с точки уверенно реализовал Роман Гончаренко (0:1).

Отыграться команда Первой лиги смогла на 31 минуте. После флангового навеса Дмитрий Шастал оказался первым на мяче в штрафной "Вереса" и переправил мяч в ворота (1:1).

На 69 минуте игры был забит победный гол в этом матче. Денис Янаков шикарным ударом со штрафного вывел Полесье вперед и установил остаточный результат поединка (2:1).

Отметим, что знаменитый боксер, чемпион мира в супертяжелом весе - Александр Усик вышел на поле в составе "Полесья" на 77-й минуте, заменив в команде Юрия Калитвинцева экс-футболиста сборной Украины Филиппа Будковского. Результативными действиями не отметился.

Дополнение

Для Усика данный матч стал первым в качестве профессионального футболиста.

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