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Промоутер Усика заперечив заміну Спонга на російського бійця

Київ • УНН

 • 9935 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Промоутер дебютанта суперважкої вагової категорії Олександра Усика — Олександр Красюк, прокоментував інформацію стосовно можливого бою його підопічного із росіянином Олександром Устіновим, повідомляє УНН з посиланням на сторінку “Luckypunch.net”.

Промоутер Усика заперечив заміну Спонга на російського бійця

Раніше в ЗМІ з’явилася інформація стосовно того, що росіянин замінить Тайрона Спонга у бою Усика в Чикаго. Однак, за словами Красюка, 42-річний Устінов не розглядається в якості опонента Усика.

“Інформація про Устінова помилкова”, — зізнався промоутер.

Як повідомлялося раніше, у Усика зірвався бій проти нідерландця Тайрона Спонга (14-0, 13 KO), якого спіймали на вживанні допінгу. Проте нідерландець заперечив вживання заборонених речовин.

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