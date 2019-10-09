Промоутер Усика заперечив заміну Спонга на російського бійця
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Промоутер дебютанта суперважкої вагової категорії Олександра Усика — Олександр Красюк, прокоментував інформацію стосовно можливого бою його підопічного із росіянином Олександром Устіновим, повідомляє УНН з посиланням на сторінку “Luckypunch.net”.
Раніше в ЗМІ з’явилася інформація стосовно того, що росіянин замінить Тайрона Спонга у бою Усика в Чикаго. Однак, за словами Красюка, 42-річний Устінов не розглядається в якості опонента Усика.
“Інформація про Устінова помилкова”, — зізнався промоутер.
Як повідомлялося раніше, у Усика зірвався бій проти нідерландця Тайрона Спонга (14-0, 13 KO), якого спіймали на вживанні допінгу. Проте нідерландець заперечив вживання заборонених речовин.