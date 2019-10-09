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Промоутер Усика отверг информацию о замене Спонга на российского бойца

Киев • УНН

 • 9935 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Промоутер дебютанта супертяжелой весовой категории Александра Усика — Александр Красюк, прокомментировал информацию про возможный бой его подопечного с россиянином Александром Устиновым, сообщает УНН со ссылкой на страницу “Luckypunch.net”.

Промоутер Усика отверг информацию о замене Спонга на российского бойца

Ранее в СМИ появилась информация о том, что россиянин заменит Тайрона Спонга в бою Усика в Чикаго. Однако, по словам Красюка, 42-летний Устинов не рассматривается в качестве оппонента Усика.

“Информация про Устинова ложная”, — признался промоутер.

Как сообщалось ранее, в Усика сорвался бой против нидерландца Тайрона Спонга (14-0, 13 KO), которого поймали на употреблении допинга. Однако голландец возразил употребление запрещенных веществ.

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