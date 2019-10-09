Промоутер Усика отверг информацию о замене Спонга на российского бойца
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Промоутер дебютанта супертяжелой весовой категории Александра Усика — Александр Красюк, прокомментировал информацию про возможный бой его подопечного с россиянином Александром Устиновым, сообщает УНН со ссылкой на страницу “Luckypunch.net”.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что россиянин заменит Тайрона Спонга в бою Усика в Чикаго. Однако, по словам Красюка, 42-летний Устинов не рассматривается в качестве оппонента Усика.
“Информация про Устинова ложная”, — признался промоутер.
Как сообщалось ранее, в Усика сорвался бой против нидерландца Тайрона Спонга (14-0, 13 KO), которого поймали на употреблении допинга. Однако голландец возразил употребление запрещенных веществ.