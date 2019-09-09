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Промоутер назвав можливого обов'язкового претендента на бій з Ломаченко

Промоутер назвав можливого обов'язкового претендента на бій з Ломаченко

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Промоутер Едді Хірн, який представляє інтереси непереможного боксера легкої ваги Девіна Хейні (22-0, 14 КО) підтвердив готовність свого підопічного провести бій із Василем Ломаченко до кінця нинішнього року, повідомляє УНН з посиланням на “Boxingnews24”.

“Наступного тижня, сподіваюся, Хейні переможе Абдуллаєва. Тоді він стане обов’язковим для Ломаченка. Ломаченко чекає переможця бою за пояс IBF, який відбудеться в листопаді. Так що Ломаченко битиметься з ним в березні, квітні або травні. Він хоче знову битися в цьому році. Якщо Хейні переможе на наступному тижні, ми будемо називати ім’я Ломаченко, щоб влаштувати цей бій до кінця року. Весь світ захоче це побачити. Так що, сподіваюся, Арум і Ломаченко погодяться на цей виклик”, — сказав Хірн.

Відзначимо, що боксерська зустріч між Хейні і Абдуллаєвим відбудеться 13 вересня в Нью-Йорку.

Нагадаємо, що Ломаченко володіє чемпіонськими поясами WBC, WBO і WBA.

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