Промоутер назвав можливого обов'язкового претендента на бій з Ломаченко
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Промоутер Едді Хірн, який представляє інтереси непереможного боксера легкої ваги Девіна Хейні (22-0, 14 КО) підтвердив готовність свого підопічного провести бій із Василем Ломаченко до кінця нинішнього року, повідомляє УНН з посиланням на “Boxingnews24”.
“Наступного тижня, сподіваюся, Хейні переможе Абдуллаєва. Тоді він стане обов’язковим для Ломаченка. Ломаченко чекає переможця бою за пояс IBF, який відбудеться в листопаді. Так що Ломаченко битиметься з ним в березні, квітні або травні. Він хоче знову битися в цьому році. Якщо Хейні переможе на наступному тижні, ми будемо називати ім’я Ломаченко, щоб влаштувати цей бій до кінця року. Весь світ захоче це побачити. Так що, сподіваюся, Арум і Ломаченко погодяться на цей виклик”, — сказав Хірн.
Відзначимо, що боксерська зустріч між Хейні і Абдуллаєвим відбудеться 13 вересня в Нью-Йорку.
Нагадаємо, що Ломаченко володіє чемпіонськими поясами WBC, WBO і WBA.