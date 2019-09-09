Промоутер назвал возможного обязательного претендента на бой с Ломаченко

“На следующей неделе, надеюсь, Хейни победит Абдуллаева. Тогда он станет обязательным для Ломаченко. Ломаченко ждет победителя боя за пояс IBF, который состоится в ноябре. Так что Ломаченко сразится с ним в марте, апреле или мае. Он хочет снова драться в этом году. Если Хейни победит на следующей неделе, мы будем называть имя Ломаченко, чтобы устроить этот бой до конца года. Весь мир захочет это увидеть. Так что, надеюсь, Арум и Ломаченко согласятся на этот вызов”, — сказал Хирный.

Отметим, что боксерская встреча между Хейни и Абдуллаевым состоится 13 сентября в Нью-Йорке.

Напомним, что Ломаченко владеющий чемпионскими поясами WBC, WBO и WBA.