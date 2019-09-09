Промоутер назвал возможного обязательного претендента на бой с Ломаченко
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Промоутер Эдди Хирный, представляющий интересы непобедимого боксера легкого веса Девина Хейни (22-0, 14 КО) подтвердил готовность своего подопечного провести бой с Василием Ломаченко до конца нынешнего года, сообщает УНН со ссылкой на "Boxingnews24".
“На следующей неделе, надеюсь, Хейни победит Абдуллаева. Тогда он станет обязательным для Ломаченко. Ломаченко ждет победителя боя за пояс IBF, который состоится в ноябре. Так что Ломаченко сразится с ним в марте, апреле или мае. Он хочет снова драться в этом году. Если Хейни победит на следующей неделе, мы будем называть имя Ломаченко, чтобы устроить этот бой до конца года. Весь мир захочет это увидеть. Так что, надеюсь, Арум и Ломаченко согласятся на этот вызов”, — сказал Хирный.
Отметим, что боксерская встреча между Хейни и Абдуллаевым состоится 13 сентября в Нью-Йорке.
Напомним, что Ломаченко владеющий чемпионскими поясами WBC, WBO и WBA.