Проміжне рішення суду ООН є позитивним для України - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Проміжне рішення Міжнародного суду ООН є позитивним для України. Про це повідомила сьогодні біля суду в Гаазі заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль, передає УНН.
“Для нас це рішення є дійсно дуже позитивним, особливо з огляду на те, що росіяни просили взагалі відвернути наші вимоги і не приймати рішення. Тому для нас це дійсно перемога”, — запевнила заступник міністра.
О.Зеркаль пояснила, що всі боялися, що суд не визнає попередньої юрисдикції, особливо по конвенції з фінансування тероризму.
“Суд визнав, що вона є, суд визнав наявність порушень, суд навіть визнав, що наявність цього спору ніяк не перешкоджає мінському процесу, і, що сторони можуть продовжувати мінський процес і судовий розгляд, як зобов’язання, паралельно. І ніхто, нічого не зімітував нам”, — наголосила вона.
Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, Міжнародний суд ООН не побачив умов, необхідних для визначення додаткових заходів відносно прав, які порушуються в Україні на основі Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.
Також Міжнародний суд ООН визначив, що Росія має утриматися від обмежень відносно Меджлісу кримськотатарського народу та забезпечити доступність освіти у Криму українською мовою.