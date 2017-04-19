Промежуточное решение суда ООН является положительным для Украины - МИД

"Для нас это решение действительно очень положительное, особенно учитывая то, что россияне просили вообще отвлечь наши требования и не принимать решения. Поэтому для нас это действительно победа", - заверила замминистра.

Е.Зеркаль объяснила, что все боялись, что суд не признает предыдущей юрисдикции, особенно по конвенции по финансированию терроризма.

"Суд признал, что она есть, суд признал наличие нарушений, суд даже признал, что наличие этого спора никак не препятствует минскому процессу, и, что стороны могут продолжать минский процесс и судебное разбирательство, как обязательства, параллельно. И никто ничего не сымитировал нам", - подчеркнула она.

Напомним, сегодня, 19 апреля, Международный суд ООН не увидел условий, необходимых для определения дополнительных мер в отношении прав, нарушаются в Украине на основе Конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Также Международный суд ООН определил, что Россия должна воздержаться от ограничений в отношении Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступность образования в Крыму на украинском языке.