Промислове утримання або домашній улюбленець: люди все частіше заводять свиней для дружби, а не їжі

Люди заводять свиням акаунти у TikTok, де розповідають про сумісне життя. Наприклад, в американській родині живе свиня Тофу поруч із двома собаками, і команди хазяїв виконує не гірше них.

“Свині наші друзі”, — постять у соцмережах заклики утриманці Тофу.

Тим часом зоозахисники закликають дати свиням шанс на зовсім інше життя.

Громадська організація “Відкриті клітки” демонструє кадри маленького порося, який грається зі своєю мамою. В умовах промислового розведення, коли свиней тримають у клітках, свиноматка не може доглядати за своїми дітьми, попереджають фахівці.

“У них немає можливості доглядати за своїми поросятами”, — пишуть зоозахисники.

До теми

Додамо, що попри популярність свинини у населення, червоне м’ясо не може бути цілком безпечним.

МОЗ України рекомендує обмежити вживання червоного м’яса до 500 грам на тиждень.

Всесвітня організація охорони здоров’я, тим часом, повідомляє про дані, які встановлюють зв’язок між споживанням червоного м’яса і розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах світу органи охорони здоров’я рекомендують обмежити вживання в їжу м’ясної продукції і червоного м’яса, оскільки з ними пов’язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.

Червоне м’ясо — всі види м’яса (м’язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.