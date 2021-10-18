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Промышленное содержание или домашний любимец: люди все чаще заводят свиней для дружбы, а не еды

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 октября. УНН. СМИ и соцсети пестрят сообщениями о том, как люди заводят свиней и относятся к ним как к домашним любимцам, а не как к пище. Ученые тем временем добавляют, что свиньи — очень умные и даже превосходят в способностях собак, сообщает УНН.

Люди заводят свиньям аккаунты в TikTok, где рассказывается о совместном жизни. Например, в американской семье живет свинья Тофу рядом с двумя собаками, и команды хозяев выполняет не хуже них.

“Свиньи наши друзья”, — постятся в соцсетях призывы иждивенцы Тофу.

Между тем зоозащитники призывают дать свиньям шанс на совсем другую жизнь.

Общественная организация “Открытые клетки” демонстрирует кадры маленького поросенка, который играет со своей мамой. В условиях промышленного разведения, когда свиней держат в клетках, свиноматка не может ухаживать за своими детьми, предупреждают специалисты.

“У них нет возможности ухаживать за своими поросятами”, — пишут зоозащитники.

К теме

Добавим, что несмотря на популярность свинины у населения, красное мясо не может быть безопасным.

Минздрав Украины рекомендует ограничить употребление красного мяса до 500 грамм в неделю.

Всемирная организация здравоохранения, между тем, сообщает о данных, которые устанавливают связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.

Красное мясо — все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.

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