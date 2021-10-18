Промышленное содержание или домашний любимец: люди все чаще заводят свиней для дружбы, а не еды

КИЕВ. 18 октября. УНН. СМИ и соцсети пестрят сообщениями о том, как люди заводят свиней и относятся к ним как к домашним любимцам, а не как к пище. Ученые тем временем добавляют, что свиньи — очень умные и даже превосходят в способностях собак, сообщает УНН.