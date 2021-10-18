Проливні дощі на півдні Індії: серед 25 загиблих дев'ятеро дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. На тлі того, як проливний дощ, що обрушився на центральну і південну частини штату Керала на півдні Індії, у неділю затих, кількість загиблих протягом останніх декількох днів збільшилася до 25, включаючи дев'ять дітей. Про це УНН повідомляє з посиланням на The New Indian Express.
Деталі
У районі Коттаям на вихідних загинуло 13 осіб. Так, 10 людей загинули в результаті зсувів, троє інших були віднесені паводковими водами. Тіла всіх людей, що опинилися в пастці із уламків після зсувів, були виявлені.
У районі Ідуккі шестеро людей загинули в результаті зсуву, що стався в суботу, одна дитина вважається зниклою безвісти. Двоє інших людей загинули в результаті дощу. Ще двоє людей загинули після того, як змило їхній автомобіль.
У неділю в Кожикоде потонув півторарічний хлопчик, а 23-річний чоловік помер після того, як впав у воду на греблі.
Загалом влада штату підтвердила загибель 35 осіб в результаті дощу з вівторка по неділю.
Державні органи також підтвердили, що в цьому році в результаті стихійних лих загинуло 96 осіб.
Додамо
Ситуація, як і раніше, залишається похмурою, метеорологічна служба прогнозує нові проливні дощі з середи, 20 жовтня. Вони, ймовірно, продовжуватимуться протягом наступних трьох-чотирьох днів.