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Проливні дощі на півдні Індії: серед 25 загиблих дев'ятеро дітей

Проливні дощі на півдні Індії: серед 25 загиблих дев'ятеро дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. На тлі того, як проливний дощ, що обрушився на центральну і південну частини штату Керала на півдні Індії, у неділю затих, кількість загиблих протягом останніх декількох днів збільшилася до 25, включаючи дев'ять дітей. Про це УНН повідомляє з посиланням на The New Indian Express.

Деталі

У районі Коттаям на вихідних загинуло 13 осіб. Так, 10 людей загинули в результаті зсувів, троє інших були віднесені паводковими водами. Тіла всіх людей, що опинилися в пастці із уламків після зсувів, були виявлені.

У районі Ідуккі шестеро людей загинули в результаті зсуву, що стався в суботу, одна дитина вважається зниклою безвісти. Двоє інших людей загинули в результаті дощу. Ще двоє людей загинули після того, як змило їхній автомобіль.

У неділю в Кожикоде потонув півторарічний хлопчик, а 23-річний чоловік помер після того, як впав у воду на греблі.

Загалом влада штату підтвердила загибель 35 осіб в результаті дощу з вівторка по неділю.

Державні органи також підтвердили, що в цьому році в результаті стихійних лих загинуло 96 осіб.

Додамо

Ситуація, як і раніше, залишається похмурою, метеорологічна служба прогнозує нові проливні дощі з середи, 20 жовтня. Вони, ймовірно, продовжуватимуться протягом наступних трьох-чотирьох днів.

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